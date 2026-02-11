Viabilità provinciale, De Ieso (Sannio Insieme): "È la vera emergenza" "Tavolo permanente con tutte le forze politiche”

“Da candidato alle elezioni provinciali del 28 febbraio, sto incontrando amministratori in tutti i comuni sanniti.

Il dato che emerge con maggiore evidenza è uno: la vera grande emergenza di questa provincia è la viabilità. Una delle questioni da porre con particolare attenzione riguarda la manutenzione e la pulizia dei canali di scolo, il ripristino delle cunette e la corretta regimentazione delle acque meteoriche, attività di competenza provinciale indispensabili per prevenire il deterioramento del manto stradale e garantire condizioni di sicurezza strutturali nel tempo”.

Lo dichiara Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano e candidato alle Elezioni provinciali con la lista “Sannio Insieme”.

“Se sarò eletto – afferma De Ieso – porrò immediatamente la questione al Presidente della Provincia, Nino Lombardi. In uno spirito di confronto istituzionale corretto e costruttivo, dobbiamo affrontare questa emergenza senza polemiche ma con senso di responsabilità.

La proposta - spiega De Ieso - di cui mi faccio subito promotore, anche da Sindaco, è quella di istituire un tavolo permanente sulla viabilità provinciale, coinvolgendo tutte le forze politiche e gli amministratori del territorio.”. “Un confronto stabile – continua – può consentire a ciascuno di offrire un contributo. Noi, come Sannio Insieme, lavoreremo per intercettare risorse e individuare soluzioni operative perchè la sicurezza delle strade provinciali non è una questione di parte: è una priorità amministrativa che riguarda l’intera comunità sannita e che richiede un’attenzione condivisa”, conclude De Ieso.