Polizie municipali campane a Benevento: Corpo moderno e tecnologico - VIDEO

Centro storico di Benevento “invaso” dalle uniformi blu degli agenti delle Polizie municipali di decine di Comuni campani arrivati nel Sannio per la festa del patrono San Sebastiano. Lungo le navate della Cattedrale i gonfaloni delle polizie locali con in testa quello di Napoli con le massime onorificenze ottenute nei decenni.
Festa regionale a Benevento, sede della scuola regionale di Polizia municipale, vanto per l'intera regione in quanto la più antica d'Italia (1982) che prepara giovani allievi neo vincitori di concorso e forma negli anni chi è già in servizio.
A fare gli onori di casa il comandante della polizia municipale di Benevento, Giuseppe Vecchio e il direttore della Scuola regionale, Dionisio Limongelli.
Tanti i sindaci campani presenti a Benevento al pari dell'assessore regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca e i rappresentanti delle forze dell'ordine con il prefetto Raffaela Moscarella.
Una giornata da trascorrere insieme anche per confrontarsi sui temi di maggiore attualità che interessano un corpo che sempre più rappresenta la polizia di prossimità con numerosi compiti sia sul fronte della sicurezza che sulla prevenzione.