Il 22 febbraio a Benevento un'altra giornata di raccolta Raee e altri rifiuti In piazza Cardinal Pacca (più comunemente conosciuta come piazza Santa Maria)

L’Asia comunica di aver organizzato per il prossimo 22 febbraio, in piazza Cardinal Pacca (più comunemente conosciuta come piazza Santa Maria), un’altra giornata straordinaria dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali ed urbani. Venendo incontro alle esigenze espresse dai cittadini e considerata la grande partecipazione registrata, l’Azienda ha deciso di ampliare il servizio consentendo all’utenza di conferire altre tipologie di rifiuti.

A partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 13, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), potranno essere smaltiti toner e cartucce per stampanti, medicinali scaduti, vernici in barattolo e piccoli ingombranti.