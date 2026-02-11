Un anno senza Francescopio: l’amore che non si spegne, il ricordo di Paupisi "Pio, sei e sarai per sempre il nostro amore più grande”. Il 14 alle 18 Messa in suffragio

Un anno fa, nel giorno di San Valentino, mentre tutto era pronto per celebrare l’amore, alle prime luci dell’alba una tragedia spezzava per sempre la vita di Francescopio Pannella, appena 25 anni, portato via da un incidente stradale.

Ora gli amici e l'intera comunità di Paupisi lo vogliono rcordare: "Da quel 14 febbraio il tempo sembra essersi fermato per chi lo ha amato davvero. Una data che parlava di cuori e promesse è diventata il simbolo di un’assenza che ancora oggi fa rumore, che pesa, che non smette di farsi sentire.

Ma Francescopio non è solo il ricordo di un dolore. È il sorriso che non si dimentica, la risata contagiosa, quella luce negli occhi e quella presenza capace di riempire ogni stanza".

Nel primo anniversario della sua scomparsa, Paupisi lo vuole ricordare ancora una volta con parole che arrivano dritte al cuore: “Vogliamo mandarti una preghiera e un messaggio, perché dietro ogni nostra alba e ogni nostro tramonto, nei giorni di tempesta e in quelli pieni di sole, ci sei sempre tu con noi. Sei nel silenzio che pesa e nei ricordi che scaldano il cuore. Sei nei pensieri improvvisi, nelle lacrime trattenute, negli abbracci che cercano conforto.

Il nostro punto fisso nella vita di tutti i giorni, questo sei tu. Perché tu, Pio, c’eri, ci sei oggi e ci sarai sempre.

Il tempo passa, ma non cancella. Non cancella l’amore, non cancella ciò che hai lasciato dentro ognuno di noi. La tua assenza è un vuoto immenso, ma il tuo ricordo è una presenza costante, viva, potente. Continui a guidare i passi di chi ti porta nel cuore. Continui a essere forza quando sembra mancare l’aria. Continui a essere luce anche nelle notti più buie.

Francescopio vive nei gesti, nelle parole, nei sogni che non smetteranno mai di pronunciare il suo nome”.

Per ricordarlo e stringersi insieme nel suo nome, la famiglia farà celebrare una Santa Messa sabato 14 febbraio alle ore 18 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Bosco.

A seguire, una fiaccolata illuminerà le strade con tante piccole luci, simbolo di quell’amore che la morte non ha potuto spegnere. Perché l’amore vero non muore.

“E tu, Pio, sei e sarai per sempre il nostro amore più grande”.