L'oasi wwf di Pannarano saluta l'estate Pronti ad accogliere la nuova stagione autunnale

L'Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano presenta la sesta edizione dell'evento “Bye Bye Summer Welcome Autumn” e vi aspetta per un “viaggio” sulla vetta del Partenio!

Domenica 23 settembre, l’Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano, saluterà la bizzarra ma sempre amata estate 2018 e “accoglierà” la nuova stagione autunnale, con la realizzazione della sesta edizione dell’iniziativa: “Bye Bye Summer, Welcome Autumn”.

"Come tutti gli anni, celebreremo a modo nostro ed in armonia con la natura questa simbolica ma importante transizione che, quest’anno, coincide proprio con la domenica dell’evento. Per ringraziare “Madre Natura”, per il dono delle stagioni e dei suoi frutti, abbiamo deciso di accompagnarvi in una spettacolare escursione verso la vetta dell'Oasi e del Partenio; lungo l’ascesa vi aspettano scenari da favola, testimonianze dell’antica civiltà montanara e, sulla vetta, panorami mozzafiato e orizzonti incantevoli.

Conclusa questa affascinante avventura, ci ritroveremo tutti a tavola per degustare un rustico pasto vicino al camino del rifugio (affettati e pecorino del luogo, fettuccine ai funghi porcini dell’Oasi, “braciata” di maiale con insalata “contadina”, vino o bibita, frutta, caffè e digestivo locale).

Nel corso dell’intera giornata, presso il rifugio “Acqua delle Vene” saranno proiettati spettacolari documentari sulla Natura e immagini sulla biodiversità del Partenio. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia e, perciò, è indispensabile prenotarsi per il pasto rustico, vista anche la capienza limitata del rifugio.

Vi aspettiamo, come al solito, numerosi e festanti, grandi e piccini, raccomandandovi un abbigliamento adatto al periodo ed ai luoghi e, vi ricordiamo che i fondi raccolti con le quote delle visite, le donazioni e le altre attività, vengono impiegati per la conservazione e la gestione dell’Area Protetta. Partecipando a queste iniziative, date un prezioso aiuto economico, morale e ideale alla sopravvivenza della vostra Oasi. Viva il Lupo del Partenio: ultimo “signore” e “custode” della montagna!"

Redazione Bn