Prova selettiva per agenti di polizia municipale A Telese Terme

Martedì 11 dicembre 2018 alle ore 9.30, come da comunicazione ufficiale pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Telese Terme a partire dal 21 novembre 2018, si terrà, presso il palazzo dei congressi all’interno del parco delle terme, la prova selettiva per agenti di polizia municipale. Sul sito è altresì pubblicato l’elenco degli ammessi e dei non ammessi.

Redazione Bn