Ad APice lo Spring break fest del Forum dei giovani I Edizione dell’evento all’insegna della musica e dell’aggregazione

Il Forum dei Giovani di Apice organizza il festival dedicato alla musica e all’aggregazione giovanile Forum dei Giovani Apice, Comune di Apice e Forum Giovani della Regione Campania indicono la I Edizione dell’evento all’insegna della musica e dell’aggregazione. Il progetto nasce dal desiderio di voler valorizzare le realtà musicali della zona, molte volte scarsamente considerate. La manifestazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale locale, di incentivare la formazione di band musicali tra i giovani musicisti del territorio ed offrire occasioni di confronto e crescita attraverso la musica. L’evento sarà strutturato nell’arco di una giornata, sabato 8 giugno 2019 in questa prima edizione sarà Apice, dove le varie realtà giovanili dei forum comunali e i giovani artisti verranno coinvolti nella rete dell’evento. Per questa prima edizione la manifestazione sarà suddivisa prevalentemente in due parti: contest musical, con la partecipazione e la valorizzazione dei giovani artisti del nostro territorio, e organizzazione di mini tornei sportivi che favoriscano l’aggregazione e la socializzazione giovanile e non solo. Lo Spring Break Fest è una manifestazione aperta a tutti gli artisti emergenti del territorio. Per il contest saranno 9 i partecipanti in gara: Azeto – Sama (Forum Pago Veiano), Simian (Forum Fontanarosa), The Hope (Forum Cerreto Sannita), Mirko Molitierno (Forum Campagna), Seeker (Forum Pietradefusi), Martina Passariello (Forum Teano), Le Riflessioni (Forum Apice), In-Differenziati (Forum San Leucio del Sannio) e Alta Tensione (Forum Torrecuso). In palio per il migliore ci saranno 500 euro in palio e per il forum rappresentato la possibilità di ospitare l’evento il prossimo anno. Inoltre la serata vedrà l’esibizione dei Diaposon, gruppo di giovani cinquantenni apicesi pronti a rimettersi in pista facendo ascoltare alle persone presenti la loro buona musica.