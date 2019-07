'Telesia for Peoples', si apre con Alessio Bernabei L’evento sarà dedicato alla ricerca scientifica per la malattia del diabete

E’ Telese Terme la prima tappa in Campania del tour estivo di Alessio Bernabei, dove prima di esibirsi riceverà il premio “Amici del Telesia for Peoples”. Bernabei sarà lo special guest musicale del Premio “Telesia for Peoples”, in programma nelle terme di Telese il 27 luglio prossimo. "L’evento - spiegano gli organizzatori - è promosso dall’Associazione italoamericana “Icosit” in collaborazione con l’AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale). Scopo della manifestazione è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. Quest’anno l’evento sarà dedicato alla ricerca scientifica per la malattia del diabete tanto da dedicarle la giornata inaugurale del 26 luglio. Alessio Bernabei, con il gruppo dei Dear Jack, avvia la sua scalata al successo grazie alla trasmissione "Amici” di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto del talent show di Canale 5. Poi, dopo un anno, intraprende la carriera da solista partecipando al Festival di Sanremo "Noi siamo infinito" nel 2016 e l’anno successivo con "Nel mezzo di un applauso", che sono solo due dei tanti brani di successo dell’artista di Tarquinia. Tra gli altri ospiti della serata ci saranno anche Pupi e Antonio Avati, ai quali verrà conferito il Premio “Telesia for Peoples”, per il loro impegno nel cinema italiano".