Torna il cammino a piedi attraverso i luoghi di San Pio La 12esima edizione de 'La via dei Conventi' con partenza da Pietrelcina

Nuovo appuntamento con la 'Via dei Conventi', cammino a piedi attraverso i luoghi spirituali di San Pio. Evento ormai giunto alla 12esima edizione e che “registra la partecipazione di persone provenienti da varie parti di fuori Regione Campania. La partenza da Pietrelcina è prevista domani mattina alle 7.30 dalla piazza di Pietrelcina per poi proseguire per Pesco Sannita, Reino e Circello dove è prevista una sosta”. Un cammino che, come evidenziano gli organizzatori, ricorda il “cammino di 'Santiago di Compostela', percorrendo tutto il tracciato sono più di 750km

per tutti gli 11 Conventi dove Padre Pio ha trascorso la sua vita spirituale”.