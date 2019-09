Amici di San Rocco a Santa Croce tra fede e missione Primo concorso nazionale di pittura sacra "Un dipinto per San Rocco"

Ha riscosso successo ed interesse l'incontro nazionale degli Amici di san Rocco e del primo concorso nazionale di pittura sacra "Un dipinto per San Rocco" che si è svolto domenica scorsa a Santa Croce del Sannio.

Il piccolo paesino del Sannio ha accolto oltre 500 pellegrini, provenienti da varie regioni, con le loro mantelline verdi e i loro variopinti stendardi con l'immagine di San Rocco.

La giornata è stata organizzata da Fratel Constantino fondatore dell'associazione Europea Amici di San Rocco coadiuvato dal laborioso gruppo locale e dal parroco di Santa Croce del Sannio, don Domenico Curcio .

Alla manifestazione ha preso parte il presidente della provincia di Benevento, nonché primo cittadino di Santa croce e da 15 sindaci con fasce e stendardi dei Comuni.

La giornata di preghiera, con la Santa Messa e la solenne processione accarezzata da un sole splendente si è conclusa con la premiazione dei tre dipinti che si sono aggiudicati i primi tre posti.

“San Rocco è stato un viaggiatore nella nostra Italia, il suo esempio spinga anche noi suoi amici e devoti, a riscoprire l'identità cristiana, a sanare come San Rocco le tante ferite e infermità di un'umanità piagata nello spirito e nella fede”, ha esortato Fratel Constantino durante il suo discorso ai fedeli. “La fede allontani da ognuno di noi la vana gloria, l'arroganza e i ruoli datici siano solo al servizio di Dio e per il bene comune”.

Fratel Costantino ha rivolto “un saluto particolare all'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, al quale va il nostro grazie per la sua presenza in mezzo a noi e con la sua parola ci guiderà nella preghiera e spezzerà per noi il pane della vita”, al parroco che ha organizzato l'accoglienza e a tutti i fedeli presenti.