Cambio al commissariato di Telese, il commento di Carofano Tranquillo a Benevento, arriva Salzano

“Ho appreso poco fa della nomina del Vice Questore Aggiunto Flavio Tranquillo a Dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Benevento e del cambio di guardia alla guida del Commissariato di Telese Terme con il Vice Questore Alessandro Salzano. Vorrei a tal proposito ringraziare vivamente Flavio Tranquillo per gli importanti risultati raggiunti in questi quasi due anni alla guida del Commissariato di Telese Terme insieme ai tanti poliziotti che svolgono un lavoro prezioso per il nostro territorio e per l'intera provincia. I brillanti risultati raggiunti in termini di sicurezza e di prevenzione sono il segnale che lo Stato vince sull'illegalità e su coloro che attentano alla sicurezza dei cittadini”. Così il Sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.

“I risultati conseguiti – prosegue Carofano – sono la risposta concreta che emerge dalla collaborazione tra Amministrazioni, Forze dell’Ordine e territorio. Gli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco meritano un grande plauso e ci ricordano, anche con il loro impegno, l’attenzione e la dedizione con la quale mantengono costantemente alta l’attenzione sulla sicurezza cittadina volta ad annientare i potenziali pericoli legati alla criminalità. Al neo dirigente del Commissariato dott. Alessandro Salzano il mio augurio di buon lavoro e dell'intera Amministrazione comunale”.