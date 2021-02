Castelpoto, Tedino risponde a Simeone Il presidente del consiglio comunale: basito dalle dichiarazioni della consigliera

"Resto basito dalle dichiarazioni della consigliera Simeone che scambia per una “schiacciante” vittoria politica la semplice ripetizione di un Consiglio Comunale, per un difetto di convocazione dovuto ad un errore materiale degli uffici". Così, in una nota, Giuseppe Tedino, Presidente del Consiglio Comunale di Castelpoto.

"In più - prosegue - la revisione e l'aggiornamento dello Statuto Comunale e quello di Polizia Mortuaria, erano già nel programma della vecchia amministrazione 2015/2020. Sono temi, comunque, che sono stati affrontati anche a margine di diversi Consigli Comunali a cui la consigliera Simeone spesso non ha partecipato. Questa amministrazione si è sempre distinta per la capacità di ascolto, per questo auspico un ritorno ad un costruttivo dialogo politico, abbandonando le sterili e distruttive invettive che tendono più all’attacco personale. Invito le forze presenti in Consiglio a moderare i toni e a lavorare nell’interesse dei cittadini di Castelpoto. Garantire la democrazia significa anche rispettare il giudizio degli elettori che quattro mesi fa si sono espressi in maniera netta".