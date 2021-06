Nel fine settimana a Telese c'è la Mostra Mercato dell’Artigianato Si punta al turismo dolce per promuovere l’offerta culturale, turistica e commerciale dell’area

Meno restrizioni e tornano gli eventi anche nella provincia sannita. Appuntamento sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle ore 10 e fino a sera, il Viale Minieri a Telese con la prima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato e del prodotto fatto a mano. La manifestazione, a cura dell’Associazione “Arti, Mestieri, Tradizioni, Folclore”, vedrà la presenza di artigiani, hobbisti e ispirati creativi che proporranno il loro saper fare e l’unicità delle loro creazioni, effettuando anche laboratori didattici creativi.

“Si tratta di attività riconducibili a un turismo dolce – spiega Daniele Lattero, presidente dell’associazione – da identificare come strumento di marketing territoriale, che, coinvolgendo anche la platea degli operatori locali in sede fissa, consente a residenti e visitatori di conoscere e apprezzare le specificità territoriali, al fine di promuovere l’offerta culturale, turistica e commerciale dell’area”.

“Con la prima edizione della Mostra Mercato diamo il via agli eventi estivi telesini – dichiara il consigliere comunale delegato, Antonio Troiano -. Naturalmente dovremo fare i conti con la pandemia ancora presente, seppur in maniera minore rispetto ai mesi scorsi e questo limiterà le nostre attività. Ciò nonostante stiamo lavorando a un cartellone ricco di appuntamenti per dare un primo segnale di normalità e per vivacizzare l’estate telesina, sempre nel rispetto delle normative anti-covid e con massimo senso di responsabilità”.