Visite specialistiche ed esami, Comune di Pesco Sannita in campo per prestazioni L'annuncio del sindaco Antonio Michele

A seguito dell’emergenza connessa alla diffusione del COVID – 19 si sono verificati una molteplicità di disagi per i cittadini, tra i quali quelli di non poter accedere agevolmente alle strutture sanitarie e di conseguenza non poter effettuare controlli specialistici, aumentando in tal modo il rischio di compromettere lo stato di salute soprattutto dei cittadini più deboli.

Ed è per questo che l'amministrazione comunale di Pesco Sannita, guidata da Antonio Michele scende in campo per agevolare la ripresa delle prestazioni. "E’ di tutta evidenza che al fine di una corretta azione preventiva si rivela particolarmente importante lo svolgimento tempestivo di alcune prestazioni mediche specialistiche, finalizzate alla diagnosi precoce delle malattie. Desta tutt’ora preoccupazione - rimarca il sindaco - la difficoltà della popolazione ad effettuare visite presso le strutture pubbliche della nostra provincia, che spesso non riescono più ad assicurare prestazioni in tempi di attesa ragionevoli, soprattutto a causa del sovraccarico di lavoro conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Ed è per questi motivi che per venire incontro alle esigenze della collettività, l’amministrazione comunale, "potendo contare in particolare sull’apporto del vicesindaco nella sua veste di medico, ha ritenuto di dare il proprio contributo integrando i servizi offerti dalle apposite strutture, con l’offerta ai cittadini di Pesco Sannita di una serie di visite specialistiche e di esami strumentali gratuiti, da svolgersi presso idonea struttura di proprietà comunale, secondo un calendario prestabilito. Tali prestazioni medico-specialistiche saranno garantite grazie alla disponibilità di noti professionisti ai quali va il sincero ringraziamento per la grande sensibilità e disponibilità, e si farà ricorso al supporto logistico assicurato da operatori del settore, comprensivo di un servizio di trasporto per i pazienti che non sono in grado di raggiungere in autonomia la sede delle visite".

Il servizio sarà attivato provvisoriamente per le prestazioni inerenti: Doppler arto inferiore + Visita chirurgo-vascolare; Visita ortopedica; Visita Urologica + ecografia prostata; Visita endocrinologa + eco tiroide; Visita cardiologica + Eco-cardiaca; Eco-colordoppler carotidi; Visita Dermatologica; Visita pneumologica + Spirometria; Disturbi Intestinali – IBS

"Sulla base delle necessità che si andranno a riscontrare nella fase operativa, l’amministrazione comunale valuterà - conclude il sindaco Michele - la possibilità di estendere il servizio anche ad altre tipologie di prestazioni. Riteniamo che il compito di un’amministrazione comunale sia anche quello di contribuire a dare risposte tempestive alle esigenze collettive mettendo in campo iniziative sinergiche con altri enti e operatori specialistici".