Rubano incontra i cittadini e traccia il bilancio amministrativo L'appuntamento a circa due anni dalle elezioni

Tornano gli eventi in presenza ed anche gli incontri con la cittadinanza. A Puglianello il sindaco Francesco Maria Rubano ha annunciato per domenica, 26 settembre, un nuovo appuntamento con i cittadini per illustrare il “rendiconto amministrativo”. Un bilancio dunque che arriva a circa due anni dall'elezione dell'attuale prima cittadino e della sua squadra di governo. Iniziativa che si svolgerà nella cornice di Villa Marchitto al centro del comune della Valle Telesina, alle ore 18, nel “rispetto delle norme anticovid”. “Ma in caso di maltempo – viene precisato nell'avvio pubblicato dall'Ente – l'evento sarà rinviato a data da destinarsi”.