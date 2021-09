"Saint John & Friends", sabato 25 a San Giovanni di Ceppaloni l'evento musicale L'associazione "Green Immersion" organizza una notte di musica e danza con tanti ospiti speciali.

Sabato 25 settembre alle ore 20:00, al teatro all’aperto Giovanni Paolo II di San Giovanni di Ceppaloni, andrà in scena l’evento musicale denominato “Saint John & Friends, musica dal vivo, danza e amicizia".

Manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid, fortemente voluta dall’associazione culturale “Green Immersion” che darà a tanti giovani artisti di talento la possibilità di esibirsi in uno scenario affascinante e suggestivo.

Prenderanno parte all’evento la band napoletana de “La Terza Classe”, reduce dal tour italiano con Joe Bastianich, e il gruppo bolognese dei “Partico” che ha sostenuto le audizioni per X Factor.

Ospite il ballerino professionista Tapha Diakhate che nel proprio curriculum vanta tante collaborazioni con musicisti italiani e internazionali con esperienze in Francia, Belgio, svizzera, Germania e Giappone. Il ballerino senegalese è insegnante di Djembe’ e danze tribali, e ha partecipato come al musical "The dreamers" rappresentato in tutta Italia.

Spazio anche all’attesissimo spettacolo danzante della "Flash Dance School" di Veronica De Blasio che ha preso parte al concorso "Expression International Dance Competition", e ai diversi ospiti che arriveranno a San Giovanni di Ceppaloni, per una scaletta ricca di sorprese in una serata dove sarà possibile anche degustare i prodotti tipici locali. Alla serata assisteranno anche i ragazzi del “Jawo Music Residencies”, progetto attualmente in corso a Ceppaloni con la presenza di tanti giovani musicisti provenienti dall’Italia e da diversi paesi come Grecia, Corea, Ucraina e Serbia.

Per tutte le info è possibile consultare la pagina Facebook "Saint John & Friends Ceppaloni" oppure contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail greenimmersion2019@gmail.com.