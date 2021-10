"Vittoria di tutta la comunità che ha voluto tagliare i conti con il passato" FOTO - Le parole del neo sindaco eletto di San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi

Si è insediato questa mattina, dopo il riconteggio dei voti il neo sindaco di San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi. 162 i voti in più, rispetto allo sfidante Vincenzo Boniello, che gli hanno consentito di indossare la fascia tricolore di uno dei comuni più grandi del Sannio. Angelo Ciampi, ingegnere, ex sindaco di San Martino Sannita (lista CambiAMO San Giorgio) è arrivato presso il seggio di via Bocchini a San Giorgio intorno alle 11. Ad attenderlo i suoi consiglieri eletti e non - in prima fila il generale dei Carabinieri in congedo, Sigismondo (Dino) Fragassi, Giovanna Annese, Maurizio Bocchino, Francesca Maio, Gianluca Melillo, Diego Mercurio, Giovanna Petrillo, Fabio Sacchetta, Marco Salierno, Maria Santucci, Angelina Serino e Donatella Zuzolo e quanti lo hanno supportato per questa tornata elettorale nn certo semplice.

Un lungo applauso ha accompagnato il neo sindaco di San Giorgio mentre entrava all'interno del seggio dove in tarda mattinata c'è stata la proclamazione.

“Una vittoria di tutta la comunità che ha voluto tagliare i conti con il passato” ha esordito Angelo Ciampi che ha poi aggiunto: “Una storia politica e amministrativa che ormai durava da 50 anni e non se ne poteva più. Ora tocca a noi dare risposte concrete ai cittadini. Certo è che le priorità sono tante e siamo consapevoli di trovare una situazione difficile. Ne siamo consapevoli ma da oggi ci mettiamo in cammino per dare risposte concrete e serie ai cittadini che in questa campagna elettorale ci hanno supportati spinti proprio dalla voglia di voltare pagina”.

Il sindaco Ciampi è stato elettro con 2.816 voti totali.

Eletti consiglieri comunali di maggioranza: Maurizio Bocchino; Giovanna Annese; Giovanna Petrillo; Angelina Serino; Gianluca Melillo; Dino Fragassi; Diego Mercurio e Fabio Sacchetta