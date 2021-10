L'Inner e il Fai insieme per il "Pic chic" al Vivaio del Fizzo Questo pomeriggio ad Airola alle 16.30 l'iniziativa di intrattenimento tra storia e natura

La Inner Wheel Valle Caudina in collaborazione con la Delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano - di Benevento ha organizzato nell'area del Vivaio del Fizzo in Airola un "Pic chic", un pomeriggio di intrattenimento tra storia e natura.

L'evento (fissato per questo pomeriggio alle 16.30) si propone di far conoscere il Fizzo e la sua "Bellezza nascosta", un'area di grande interesse naturalistico e storico; il sito è stato già oggetto con enorme successo di Giornate Fai di Primavera nel 2017, evento di punta del FAI, oltre ad essere stato segnalato nel Censimento "I Luoghi del cuore del FAI" con più di 6000 voti.

Si tratta di un'area in cui comincia il viaggio che porterà l'acqua, proveniente dalle ricchissime e generose sorgenti del Monte Taburno, fino alla Reggia di Caserta, attraverso l'Acquedotto Carolino. Un'area che però necessita di un'attenzione speciale da parte delle istituzioni affinché possa svelare tutta la sua bellezza nascosta.

Dal 1997 l'Acquedotto Carolino - e quindi le sorgenti del Fizzo con anche il ponte Carlo III nel territorio di Moiano - sono stati inclusi dall'UNESCO nelle liste del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.