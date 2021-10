Puglianello, giornata di prevenzione con medici e specialisti della salute Il 24 ottobre presso i locali di Villa Marchitto

“Si terrà il sabato 24 ottobre, la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. In questa occasione, Puglianello si avvarrà della partecipazione di specialisti della salute sensibili all’iniziativa: la ginecologa, Annalisa De Blasio, l’otorinolaringoiatra, Giuseppe Napoletano e Franco Calavitta, che eseguirà il test dell’udito per “Audika Centri acustici”.

L’Amministrazione Comunale consegnerà a tutti i residenti un foglio illustrativo circa le modalità di prenotazione delle visite che avranno luogo presso i locali di Villa Marchitto dalle 09.00 alle 12.30.

L’importanza della promozione della salute è basilare per ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità. Per le donne, il tumore al seno o al collo dell’utero può essere prevenuto con semplici visite o mediante il pap test. Mentre altri problemi, quali la sordità, possono essere curati in tempo con l’ausilio di semplici device.

“La prevenzione può salvare la vita di tutti noi. Per questo, su impulso del Sindaco Francesco Maria Rubano, abbiamo deciso di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute nell’interesse della nostra comunità. Le politiche sanitari sono un aspetto programmatico da sempre in cima all’agenda programmatica della nostra Amministrazione Comunale” - Così il Consigliere delegato alla Sanità, Antonello De Lucia.