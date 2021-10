Il Comune di Telese Terme ha attivato il rilascio dello Spid Le modalità per richiedere credenziali per accedere ai servizi line della pubblica amministrazione

“L'amministrazione comunale di concerto con l'ufficio anagrafe e stato civile, con l'ausilio del CST ha attivato il rilascio dello SPID presso la casa comunale”. Lo ha annunciato il vicesindaco Vincenzo Fuschini.

“Lo SPID - ha spiegato il vicesindaco -, è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica”.

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Per attivare lo SPID bisogna prendere un appuntamento telefonando al numero 0824/974122 o inviare una mail a servizidemografici@comune.teleseterme.bn.it indicando come oggetto “Richiesta SPID” il nominativo e il recapito telefonico per essere richiamato per fissare un appuntamento. Per tutte le ulteriori comunicazioni ci penseranno gli uffici comunali. “Un ulteriore servizio a beneficio dei cittadini – ha commentato il sindaco Giovanni Caporaso -. Tutto ciò è in linea con il mandato elettorale che ci vede impegnati a rendere la casa comunale la casa dei cittadini, in perfetta antitesi al passato recente”.