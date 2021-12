Albero di Natale a ricordare la frana del 2010: «Evento che ci ha segnato» Ad Arpaise: «Da 11 anni non possiamo più percorrere quella strada»

Un albero di Natale non in centro città, ma in una zone dove si registrò un tragico evento: la frana del 201o. A undici anni da quei fatti, il sindaco di Arpaise Forni Rossi motiva così la scelta:

“ Quest’albero è posizionato sulla strada provinciale SP1 che non possiamo più percorrere da 11 anni a causa della disastrosa frana che l’ha interrotta.



La frana che ha segnato la vita di tante persone, dividendo una comunità, cambiandone i contatti umani e le abitudini.



L’Amministrazione Comunale unitamente a tutti i cittadini di Arpaise hanno la massima attenzione alla questione e avranno fino alla soluzione del problema “le luci accese”. Senza far mai mancare: impegno, raziocinio e perseveranza nell’affiancare gli Enti preposti, sono sicuro che vedremo risolto, nel minor tempo possibile e nel migliore dei modi, l’ultra decennale problema.



Un grazie alla Pro-Loco “G. Papa” per aver reso disponibile la struttura e le luci.”