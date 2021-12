A Foglianise nasce "Cum Grano Salis" con l'obiettivo di valorizzare territorio Il presidente Carapella: "Sarà punto di riferimento per l'intera valle Vitulanse"

Nasce a Foglianise l’associazione di promozione sociale “Cum Grano Salis”, composta da ventisette persone (tutte impegnate in ambito sociale, culturale e professionale) che si presenta come uno spazio privilegiato di elaborazione progettuale, scambio di esperienze, informazione e conoscenza delle opportunità esistenti a favore di tutti, soprattutto dei giovani e delle fasce sociali più deboli.

“L’associazione Cum Grano Salis – afferma il presidente Sandro Carapella – ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento per Foglianise e per l’intero territorio della Valle Vitulanese. Nasce dalla volontà di tutti i soci di mettere a disposizione della nostra comunità le esperienze, le competenze e la voglia di fare di ciascuno di noi, al fine di proporre iniziative finalizzate alla valorizzazione del nostro territorio. Il mio invito a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo di idee, di tempo e di impegno a farne parte per favorire la crescita del nostro territorio che ha tante potenziali e risorse che vanno rilanciate. Lo faremo senza ostacolare il percorso già intrapreso da altre associazioni e da altri enti, altresì cercheremo collaborazione da parte di tutti e con tutti".