Domani a Castelvenere nuova giornata dedicata alle vaccinazioni contro il Covid Accesso libero per prime dosi, seconde in base al calendario prestabilito e terze a 5 mesi II dose

Dopo l’esperienza di domenica scorsa, che ha portato alla vaccinazione di oltre 500 persone, tra cui anche no vax, domani 6 gennaio, l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Di Santo, in collaborazione con la Asl del capoluogo sannita, retta dal dg Gennaro Volpe ed i medici di medicina generale del posto, organizza una nuova giornata per le vaccinazioni, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13.

In particolare verranno somministrate le prime dosi a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni; le seconde dosi, secondo il calendario prestabilito; le terze dosi, a condizione che siano trascorsi 5 mesi dalla seconda dose e che abbiano più di 16 anni.

Per l’occasione, è previsto l’uso del vaccino Moderna per le terze dosi, e del vaccino Pfizer (12-18 anni) e per le seconde dosi programmate.

“Continuiamo – commenta il sindaco Di Santo, che è anche medico di medicina generale – nella nostra attività di lotta al Covid perché solo vaccinandoci tutti sarà possibile uscire definitivamente dal tunnel della pandemia”.