Guasto alla rete, servizio idrico sospeso a Melizzano Ecco quando e dove saranno effettuati i lavori

"a causa di un guasto improvviso in via Calcarella del comune di Melizzano venerdì, 4 Febbraio, sarà necessario sospendere l’erogazione del servizio idrico, dalle ore 9 alle ore 13". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che la sospensione del servizio idrico riguarderà tutto il Centro Storico e traverse, via Frangiteli, piazza Roma (centro storico), via Fontana e via Calcarella.

L'azienda ricorda infine che "per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde cratuito".