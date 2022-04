Stop War, Concerto per la Pace: Solopaca dice no alla guerra Nel coro anche i giovani beneficiari del progetto SAI. A seguire fiaccolata per le vie del paese

“Stop War, Concerto per la Pace: con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto è possibile”. E’ questo l’intenso messaggio che vogliono trasmettere gli organizzatori e partecipanti all’iniziativa in programma il prossimo 7 aprile a Solopaca, alle 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune. Un concerto a cui seguirà una fiaccolata per le strade di Solopaca per dire no alla guerra e sì alla pace. Un’iniziativa nata dalla sensibilità di diverse associazioni e rappresentanti locali che intendono fare la propria parte per condannare tutti i conflitti e manifestare la propria vicinanza al popolo ucraino e a tutti i popoli che vivono sulla propria pelle gli orrori della guerra.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa San Rocco (Ente attuatore SAI Solopaca), dalla Samnium University of Music e dal Liceo Musicale IIS Carafa Giustiniani di Cerreto, in collaborazione con la ProLoco di Solopaca, la locale Associazione Commercianti, la Misericordi di Solopaca, La Parrocchia di San Martino e San Mauro, la locale Azione Cattolica, Forum Giovani Song Solopaca, Centro Sociale non solo anziani, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Diocesi di Cerreto Telese Sant’Agata, Unpli provinciale di Benevento, Associazione musicale Non solo eventi, e con il patrocinio del Comune di Solopaca.

Al coro, di cui fanno parte numerosi artisti locali impegnati nel panorama internazionale, prenderanno parte anche i giovani beneficiari del Progetto SAI di Solopaca che da dicembre sono impegnati nelle prove sotto la guida attenta del Maestro Arturo Armellino. E sarà proprio uno dei beneficiari SAI accolti dalla comunità di Solopaca che porterà anche la sua testimonianza.

“Mai imbracciare le armi ma imbracciare, invece, uno strumento musicale. L’armonia della vera Pace! Con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto è possibile”.