Decò apre a Telese un nuovo maxistore con tante novità Martedì il taglio del nastro per la nuova attività in Valle Telesina

Una nuova sfida ma soprattutto un nuovo servizio per i cittadini della Valle Telesina ed i tanti turisti che quotidianamente si recano nella cittadina termale. Apre martedì a Telese Terme il primo Maxistore Decò in provincia di Benevento con una superficie di 800 metri quadrati ed un ampio parcheggio che potrà garantire oltre cento posti auto.

Un'attività che si presenta con grande attenzione per le produzioni e filiere locali: 40 referenze tra Dop e Igp nell'ortofrutta, un angolo specializzato nella frutta secca, cento referenze della linea premium Gastronomia e oltre mille prodotti a marchio Decò.

Ma non mancheranno le eccellenze delle produzioni locali di formaggi e salumi, tra cui il rinomato maialino nero.

Ampio assortimento infatti sarà garantito all'interno della macelleria nonché nella panetteria con prodotti da forno sempre freschi, il banco gastronomia (anche in questo caso con tante prelibatezze locali), la pescheria e un'enoteca con un ampia selezione di vini regionali con attenzione alla Falanghina e Greco di Tufo.

Ma anche in questo Decò conferma l'attenzione per i clienti over65 ai quali sarà garantito uno “sconto del dieci per cento il giovedì”, ma nel nuovo store di Telese sarà assicurato anche un servizio di consegna a domicilio per quanti hanno difficoltà a fare la spesa di persona.

Un'ampia gamma di servizi, dunque, a servizio degli utenti.