Parco regionale del Taburno. Sabato l’inaugurazione Infopoint a Montesarchio Continuano le iniziative del Parco regionale Taburno Camposauro per la promozione del territorio

Nell’ambito delle attività che l’Ente Parco sta portando avanti per la tutela e valorizzazione dell’area protetta nonché per la candidatura all’UNESCO Global Geopark, sarà inaugurato il primo Tourist Infopoint a Montesarchio. La cerimonia di apertura si terrà sabato 7 maggio alle 11:30, nella sala adiacente la Biblioteca Comunale, in piazza Umberto I a Montesarchio.