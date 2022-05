Il culto micaelico in rupe nel Sannio Telesino, venerdì la ricerca Presentazione a Frasso Telesino, al Comune

Venerdì 6 maggio alle ore 18:00 l’Istituto Storico Sannio telesino presenta l’anteprima della ricerca dedicata a “Il culto micaelico in rupe nel Sannio Telesino” a Frasso telesino presso la Casa comunale, in via San Rocco 1.

Il lavoro di ricerca raggruppa in un’unica opera gli studi sull’origine e diffusione del culto micaelico con specifica attenzione all’area geografica del Sannio telesino. Tracce significative nelle opere rupestri e numerose

testimonianze storiche attestano la diffusione del culto fin dall’epoca longobarda in particolare lungo i massicci montuosi del Matese e del Taburno.

Il libro, presentato dall’Istituto Storico del Sannio Telesino, si avvale del contributo storico di: Rodolfo Cangiano, Nicola Ciervo, Giuseppe Corbo, Luciano D’Amico, William Mattei e Giuseppe Maturo. La post-fazione è a cura del prof. Antonio Martone, Professore Associato di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno.

Il programma prevede i saluti di Pasquale Viscusi, Sindaco di Frasso Telesino, Antonio Gisondi, Università degli Studi di Salerno e relatori Giuseppina Renda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Carlo Ebanista, Università degli Studi del Molise, Antonio Martone, Università degli Studi di Salerno.

Conclusioni affidate a Michele Selvaggio, Istituto Storico del Sannio Telesino e Luciano D'Amico, Istituto Storico del Sannio Telesino.