Note di Pace, boom di presenze a Castelvenere Spettacolo musicale tra emozioni e solidarietà

Boom di presenze al teatro comunale all’aperto di Castelvenere in occasione del concerto “Note di Pace” a cura del Centro Educazione Musicale Permanente (CEMP), presieduto dal professor Enrico Liberti, per celebrare la Festa della Repubblica.

I musicisti della banda, il coro, le majorettes e cantanti, diretti dal maestro Giovanni Battista Iannucci, hanno allestito uno spettacolo musicale di due ore che ha suscitato tante emozioni tra il pubblico delle grandi occasioni.

“Dopo anni di ‘silenzio’, specie negli ultimi due a causa della pandemia, - ha detto il sindaco Alessandro Di Santo – il nostro centro storico torna ad animarsi e lo fa con tanti artisti e professionisti che si sono formati nel tempo presso il CEMP che sosteniamo da sempre come amministrazione comunale. Ma quello di stasera – ha aggiunto il primo cittadino – è solo l’inizio perché in cantiere ci sono altre iniziative che mirano a promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti di eccellenza”. Domani e domenica, intanto, è tutto pronto per “Pizza e Falanghina”, a cura della Pro Loco, presieduta da Domenico Iannucci. I forni a legna di tre noti pizzaioli della zona, a partire dalle ore 20, nella centrale piazza San Barbato sforneranno pizze a volontà che potranno essere gustate in appositi spazi attrezzati in compagnia di un buon bicchiere di falanghina prodotta a Castelvenere.