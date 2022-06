Gal Titerno e Comune di Telese terme insieme per promuovere il territorio Il sindaco Caporaso: Con dirigenti del Gal iniziative per valorizzare la nostra terra

I Gal sono partenariati misti pubblico/privato che, prioritariamente, si occupano di sviluppo locale e promozione del territorio. periodicamente emanano bandi a cui possono accedere sia aziende che enti locali per il perseguimento degli obiettivi indicati.

Il comune di Telese è componente del Gal Titerno, oramai, da più di una decina di anni e tuttavia, rimarca il sindaco Giovanni Caporaso "questa realtà è quasi sconosciuta alla nostra comunità che non ha mai avuto una presenza incisiva né ha mai provato ad intercettare le opportunità che si presentavano, se non con iniziative sporadiche e scoordinate, pur essendo il nostro comune già componente del c.d.a con le precedenti consiliature".

L’impegno che come sindaco di Telese, componente del c.d.a. del Gal Titerno, "posso assumere in tale direzione è estremamente significativo. Una concreta collaborazione tra il nostro comune e i dirigenti della struttura, può generare interessanti iniziative di promozione territoriale. Inoltre, assumo l’ulteriore impegno di informare tempestivamente tutta la comunità ove ci fossero opportunità da cogliere per le imprese del territorio. Ne approfitto, infine, per ringraziare per la preziosa disponibilità e per la fattiva collaborazione mostrata il presidente della Provincia di Benevento, i sindaci di Guardia Sanframondi e di Pontelandolfo, il presidente e l’amministratore delegato del Gal Titerno”.