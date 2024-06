Campobasso, scudetto anche per due "giallorossini" La squadra molisana ha travolto il Trapani in finale: protagonisti Esposito e Parisi del Benevento

Manuel Esposito, classe 2005, Francesco Parisi 2004. Sono i due giallorossini, di proprietà del Benevento in prestito al Campobasso, nelle cui fila hanno trionfato nella finale della poule scudetto giocata a Grosseto contro il Trapani. Una vittoria ampia, un 5-1 che non ammette discussioni, messa in ghiaccio dopo appena 23 minuti in cui i rossoblù si sono portati addirittura sul 4-0. Romero e Di Nardo in avanti hanno fatto la differenza ed hanno spinto i molisani verso la conquista dello scudetto di categoria. Per il Trapani di Oliver Kragl una piccola delusione dopo aver vinto il campionato e la Coppa Italia: triplete mancato, dunque. Ma trionfo per il Campobasso. E per questi due ragazzi di proprietà del Benevento che torneranno alla casa madre pronti ad essere valutati da Gaetano Auteri già probabilmente nel ritiro romano del Mancini Park Hotel. Esposito non è stato impegatissimo in questa ultima partita della stagione, ma anche lui ha messo le mani sullo scudetto con una splendida parata nel primo tempo. Parisi, esterno destro difensivo, ha giocato una gran partita con l'assist del primo gol a Romero e con una prova senza sbavature. Per entrambi, dunque, uno scudetto di grande merito e la speranza di poter tornare in giallorosso per giocarsi le loro possibilità in una squadra importante per la categoria.

Nella foto un momento della premiazione: al centro con la maglia verde Esposito, di proprietà del Benevento