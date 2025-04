Aree Interne, Matera (FdI): "Dal governo attenzione straordinaria per il Sannio" Istituite nuove aree SNAI, tra le quali il ‘Fortore Beneventano’ e l’Alto Matese

“Con l’approvazione, avvenuta ieri durante la Cabina di regia convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (SNAI), si apre finalmente la fase operativa di un percorso tanto atteso quanto necessario”.

Lo dichiara in una nota il senatore sannita Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.

“Si tratta di un risultato di grande rilievo – prosegue Matera – che testimonia l’attenzione concreta del Governo Meloni verso i territori più fragili del Paese.

In particolare, per la Campania, sono state istituite nuove aree SNAI, tra le quali il ‘Fortore Beneventano’ e l’‘Alto Matese’, entrambe con un finanziamento iniziale di 4 milioni di euro.

Già due anni fa, il circolo di Fratelli d’Italia del Fortore aveva elaborato un documento programmatico per il rilancio delle aree Snai, puntando sullo sviluppo delle risorse locali e sull’attrazione di investimenti. Quel contributo oggi si rivela ancora più prezioso, perché dimostra che il territorio era pronto, con idee e proposte, ad accogliere una sfida che ora diventa concreta.

Ringrazio il ministro Foti – conclude il senatore – per l’impegno e la determinazione con cui ha voluto imprimere un’accelerazione decisiva al rilancio delle aree interne. Le aree interne del Sannio hanno finalmente l’opportunità di essere al centro di uno sviluppo vero e duraturo”.