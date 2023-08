Trasporti, si amplia la comunità UnicoCampania Nuova azienda di trasporto aderisce all’integrazione

Una nuova azienda di trasporto pubblico all’interno della comunità tariffaria di UnicoCampania. Con la firma di una apposita convenzione, Mazzone Viaggi ha deciso di aderire al sistema tariffario integrato regionale. In questo modo, gli utenti in possesso di titoli di viaggio integrati potranno usufruire anche dei servizi di trasporto dell’azienda, come già avviene per quelle che fanno parte della compagine consortile. L'azienda garantisce il servizio pubblico di linea tra Apollosa, Fraz. San Giovanni, Epitaffio e Benevento. Da parte sua, il Consorzio mette a disposizione del nuovo convenzionato un know-how costruito in oltre vent’anni di gestione del sistema tariffario in Campania.

“Il Consorzio è sempre pronto ad accogliere nuove Aziende al proprio interno – sottolinea Gaetano Ratto, presidente di UnicoCampania – perché l’ampliamento della comunità tariffaria va sempre a vantaggio dell’utenza, rendendo il titolo integrato una sorta di passepartout per l’offerta di trasporto pubblico della Regione. Diamo, così, attuazione al dettato della Legge Regionale che ha, di recente, indicato l’integrazione tariffaria tra i principi cardine del Trasporto Pubblico Locale in Regione Campania”.

Il sindaco di Apollosa, Danilo Parente: “E' una bellissima notizia che consentirà ai nostri cittadini, e non solo, di poter usufruire, con lo stesso biglietto e con evidente risparmio economico, di maggiori servizi. Il sistema tariffario integrato regionale garantisce maggiore mobilità e darà nuovi benefici ai viaggiatori. Come amministrazione stiamo lavorando molto sul tema della mobilità. Nelle prossime settimane verranno installate le paline per indicare le singole fermate del pullman di cui il nostro comune è privo. Su ognuna di esse verrà inserito un QR code che consentirà di avere sempre l'orario aggiornato delle corse e la possibilità di scaricare l’app ufficiale di UnicoCampania dove acquistare il biglietto”.

Mentre il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella evidenzia: “E' importante che un'azienda sannita entri in UnicoCampania. Si tratta di un'impresa del settore con una storia e una tradizione di rilievo che garantisce un servizio insostituibile nel collegamento con la città”. E dunque Mastella ribadisce: “L'ingresso di Mazzone Viaggi nella comunità tariffaria di Unico Campania garantirà ai viaggiatori vantaggi concreti sia sul piano economico che logistico. Dobbiamo continuare a sostenere e incoraggiare l'iniziativa privata nel settore del trasporto e in particolare nel Sannio. Pur con sacrifici facilmente immaginabili per via di numeri e volumi non certo paragonabili ad altre realtà, sono anche queste realtà medio-piccole a garantire il fondamentale collegamento che fa da collante tra le diverse realtà della provincia e tra queste e la città di Benevento”.

“Abbiamo sempre visto l’affidamento del servizio di pubblico automobilistico, come un punto di partenza e mai di arrivo”, spiega l’amministratore Luca Mazzone. Insieme all’amministrazione locale e regionale ed i viaggiatori, da sempre canalizziamo gli investimenti a migliorare il servizio ed essere a passo con i tempi. Voglio solo ricordare, le opportunità in corso, dirette a tutta quella platea di persone che ogni giorno sono in movimento: abbonamenti gratuiti per gli studenti, un’azione che il governo regionale ha avviato dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, il bonus trasporti, destinato alle persone con reddito basso, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti, l’immissione nel parco rotabile aziendale di tre nuovi autobus, di ultima generazione, a basso impatto ambientale, dotati di pedana per disabili, sulla tratta Apollosa – Fraz. San Giovanni – Epitaffio – Benevento, l’adesione al sistema integrato regionale con una serie di innumerevoli benefici per l’utenza, tra cui l’utilizzo del trasporto urbano della città di Benevento”. “Insomma, con un carovita sempre più pressante, oggi più che mai l’autobus, diventa un mezzo di trasporto, da riportare al centro della nostra vita quotidiana”.