Musica liturgica tra convegno e concerto Appuntamento a Telese Terme sabato 25 novembre

Sabato 25 novembre, presso la Chiesa “Sant’Alfonso” di Telese Terme, alle ore 16.30 si terrà un convegno sulla Musica liturgica nella cultura contemporanea, un momento dedicato tutto alla riflessione, alla formazione e alla bellezza del canto liturgico nella storia; alle ore 19.30 il concerto: Re dei Re a cura del Coro Polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano, diretto dal M° Marco Rosiello.

Quest'anno l'evento, che è alla 2^ edizione, vedrà la straordinaria partecipazione del M° don Fabio Massimillo, Liturgista e Compositore, Maestro e Direttore del Coro e dell'Orchestra dell'Arcidiocesi di Taranto e Responsabile per Musica Sacra presso l'Ufficio Liturgico Diocesano. Presente anche il soprano Mariangela Topa, tuttora solista del Coro della Diocesi di Roma e Direttore del "Coro Gospel Choir" in Roma.

Il concerto vedrà alla direzione, non solo il M° Rosiello, ma anche il M° don Fabio Massimillo; come voce solista il Soprano Mariangela Topa; ai Violini I: il M° Alba Paradiso, il M° Ilaria Polese e Debora Bovino; Ai Violini II: Pierfrancesca Di Giovanni e Paolo Varallo; Alla Viola il M° Antonietta Aiello ; Ai Violoncelli il M° Luigi Varallo e Giovanni Ceniccola; Al Flauto traverso: Mariele Varallo; Al Clarinetto Riccardo Amore e all'Organo il M° Giuseppe Granatello. Voce Narrante: Pietro Festa.

Il Coro ricora che il progetto è stato realizzato grazie a la Regione Campania, il Servizio Diocesano per il Progetto Culturale, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo, dello Sport e dei Pellegrinaggi e l’Associazione Ad Opera d’Arte per la loro manifestazione d’interesse attraverso il patrocinio morale, i parroci e la parrocchia di Telese per l’accoglienza e l’Ufficio Liturgico Diocesano che, nella figura di Francesco Piccirillo, saluterà e darà il benvenuto agli ospiti.

L’evento del 25 novembre 2023 sarà l’inizio di quella che sarà la stagione invernale degli eventi che la corale ha previsto, soprattutto darà il via a quelle che saranno le attività natalizie. Sarà una stagione non solo ricca di eventi, ma anche di presenze di artisti di fama nazionale ed internazionale.