Sede Pd in Valle Telesina: taglio del nastro con il senatore Misiani Domani apertura dello spazio di Castelvenere intitolato a David Maria Sassoli

E’ intitolata a David Maria Sassoli la nuova sede del Partito Democratico della Valle Telesina che sarà inaugurata a Castelvenere alla presenza del senatore Antonio Misiani della Segreteria Nazionale del PD.

Per l’occasione, interverrà Filomena Di Mezza dell’ANCI Campania che traccerà un ricordo dell’avvocato Gina Carlo, già vice sindaco al comune di Castelvenere, prematuramente scomparsa due mesi addietro.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà domani (ore 17) in via Roma 14, seguirà un incontro pubblico presso l’Enoteca comunale sul tema “PD e territorio in uno sguardo dal Sud – Autonomia differenziata, PNRR, salario minimo” al quale interverranno Alessandro Di Santo (Sindaco Castelvenere), Antonio Di Brigida (segretario del locale circolo del Pd), Giovanni Cacciano (segretario provinciale Pd Sannio), Raffaele Simone (Responsabile provinciale del Pd per la Cultura, Culture e Memorie), i consiglieri comunali Gabriele Sebastianelli (Guardia Sanframondi), Luigi Rubano (San Lorenzello), Luigia Rosiello (Melizzano), Domenico Galdiero (Solopaca), Vincenzo Borzaro (Cerreto Sannita), Antonio Ciervo (Dugenta), l’on. Umberto Del Basso De Caro e il sen. Antonio Misiani, Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture del Partito Democratico. A coordinare i lavori sarà il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone jr.