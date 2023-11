‘Il bambino, oltre la diagnosi’, i rischi sull’eccessiva medicalizzazione Evento lunedì a Montesarchio organizzato dal Centro Pollicino per Sostegno al Minore e alla Famiglia

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, il Centro Pollicino per il Sostegno al Minore e alla Famiglia accreditato Ambito B3, organizza un evento di sensibilizzazione sui rischi connessi ad una eccessiva medicalizzazione delle problematiche educative. L’incontro, dal titolo ‘Il bambino, oltre la diagnosi’, si svolgerà lunedì 20 novembre – ore 17 – alla biblioteca comunale ‘Amicolibro’ di Montesarchio (Benevento).

All’iniziativa interverranno: Carmelo Sandomenico, sindaco di Montesarchio; Morena Cecere, vicesindaco di Montesarchio e assessore alla Cultura con delega all’Infanzia; Noemi Maccariello, psicoterapeuta Centro Pollicino per il sostegno al Minore e alla famiglia; Pasqualina Luciano, dirigente scolastico I.I.S. ‘Fermi’ di Montesarchio – Scuola Polo per la Formazione Ambito BN5; Simona Paradisi, psicoterapeuta e presidente associazione Kairòs Psicologia; Carmelo Sandomenico, psicoterapeuta e coordinatore scientifico Centro Pollicino per il Sostegno al Minore e alla Famiglia.

L’evento è organizzato in collaborazione con Kairòs Psicologia – Centro Clinico e di Ricerca e gode del patrocinio morale del Comune di Montesarchio e dell’Ordine Psicologi della Regione Campania.



Pollicino – Centro per il Sostegno al Minore e alla Famiglia, attivo presso la sede della APS Kairos Psicologia di Montesarchio, offre servizi che hanno come finalità lo sviluppo delle potenzialità evolutive del minore ed il rafforzamento della relazione minore/genitori: valutazione e sostegno psicologico di minori con disagio emotivo; laboratori ludico-esperienziali per piccoli gruppi; sostegno alla genitorialità. Tutti i servizi hanno due caratteristiche fondamentali: ai avvalgono di qualificati professionisti specializzati nel lavoro clinico e nell’affiancamento educativo di bambini ed adolescenti; sono offerti a tariffe calmierate rispetto a quelle praticate nel privato.