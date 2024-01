Eletti ad Arpaise "Miss e Mister ArpaDog" Ad Arpaise cani protagonisti con l'associazione cinofila Wusd

Per l'Epifania amici a quattro zampe protagonisti ad Arpaise. Ieri, sabato 6 gennaio, presso il palasport, alla presenza del sindaco Vincenzo Forni Rossi, dell'amministrazione comunale e del parroco, Don Albert Mwise, l'Associazione Cinofila W.U.S.D (work, utility, sporting, dog) di Ceppaloni diretta da Luigi Marrone, Elena Clemente e Antonio Barone, hanno reso per una sera i cani protagonisti di attività di giochi e socializzazione, sviluppando la cultura cinofila.

Prima la passerella Junior Handler, poi la sfilata in cui sono stati eletti Miss e Mister ArpaDog ricevendo le coppe e i premi a base di croccantini e cibo, tra cui oltre il terzo, il secondo ed il primo posto hanno ricevuto il premio simpatia, il premio eleganza ed il premio Junior Handler.

Si tratta di un'associazione “nata da poco e ha come obiettivo la divulgazione della cultura cinofila, la conoscenza del cane nella sua diversità e specificità percettiva – viene evidenziato in una nota- di comunicazione e comportamento e tutto ciò che è il rispetto per l'animale”.

“Ci proviamo - proseguono i membri dell'associazione - metteremo la nostra esperienza e passione a disposizione e al servizio dei nostri amici a quattro zampe, nella cultura ed il rispetto nei loro confronti, siamo pronti ad intraprendere vari percorsi, abbiamo visto tutti e sappiamo che il cane riesce a comunicare con noi con un linguaggio tutto suo”.