Minacce e testate ad auto Arma e quadri in caserma, "chiedo scusa, ero ubriaco" Benevento. Obbligo di dimora per il 24enne arrestato

Ha chiesto scusa, ammettendo i suoi comportamenti e provando a giustificarli con lo stato di ubriachezza nel quale si trovava. Assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, Salvatore D.L., 24 anni, di Benevento, arrestato dai carabinieri, non lo ha fatto rispondendo alle domande, ma con alcune dichiarazioni spontanee rese al gip Vincenzo Landolfi, che al termine dell'udienza di convalida lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di dimora ed il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7.

Come si ricorderà, il giovane era stato notato mentre in via Planco stava danneggiando con calci, pugni e un vaso da giardino una Mini Cooper. Alla richiesta dei militari di fornire le sue generalità, li avrebbe minacciati. Una volta fermato, avrebbe bersagliato l'auto di servizio con calci, pugni e testate, queste ultime riservate anche al finestrino della macchina e, una volta in caserma, ai quadri presenti.