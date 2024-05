Fdi, boom di adesioni da tutto il Sannio Da Stravino ad Airola a Ciaburri a Cerreto a Varallo a Calvi a Fusco a Ponte

Il Presidente del circolo “Atreju” Paolo Vesce è lieto di annunciare l’adesione al partito del dott. Antonio Marallo.

Calvese, 57 anni, professione radiologo, Antonio Marallo entra a far parte del circolo territoriale del partito della destra italiana.

“Con grande entusiasmo ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia, un partito che sento mio per i valori che incarna e le politiche che porta avanti al governo della Nazione. Sono a disposizione per dare il mio contributo alla causa, con l’unico obiettivo di fare il bene del nostro Sannio”. Queste le parole di Marallo, a cui ha fatto seguito una nota congiunta del coordinatore provinciale, sen. Domenico Matera, e del presidente del circolo territoriale del Medio Calore Paolo Vesce: “Diamo il nostro benvenuto nella famiglia politica di Fratelli d’Italia ad Antonio Marallo. La sua adesione è un’ulteriore prova del forte radicamento del nostro partito sul territorio, siamo certi che Antonio potrà dare un prezioso contributo alla nostra azione politica”.



Nei giorni precedenti aveva aderito l’ex sindaco di Ponte Marco Fusco, “I motivi di questa scelta - commenta alla stampa Marco Fusco - in realtà sono semplici. Già in passato, ebbi a dire come guardassi con interesse al progetto di rinnovamento e rinascita della destra italiana che Giorgia Meloni secondo me stava mettendo in campo. L’adesione alla famiglia europea dei conservatori, in particolare, ha confermato le mie sensazioni ed è un piacere per me oggi aderire a questo partito, per portare avanti una destra moderna e inclusiva, che metta in campo le proprie idee attraverso la cultura di governo. Sono sempre stato, anche da sindaco, un uomo del fare. Ringrazio il sen. Matera per avermi accolto con entusiasmo e darò il mio contributo con la passione che mi contraddistingue”.

Il senatore Domenico Matera, presidente provinciale di FdI Sannio, aveva dichiarato : “Sono davvero felice della scelta di Marco Fusco, ex sindaco di Ponte, di aderire a Fratelli d’Italia nel Sannio. Noi ci consideriamo una famiglia e quindi a Marco dico: benvenuto a casa. Qui troverai un gruppo coeso che lavora per l’interesse del nostro Sannio e non solo. Le idee e l’impegno che apporterai alla nostra azione politica saranno sicuramente importanti per tutti noi”.

E al partito meloniano aveva aderito anche Gianmichele Ciaburri “Da sempre sono impegnato in politica nell'area del centrodestra - esordisce Ciaburri in una nota alla stampa - e oggi scelgo di aderire a Fratelli d'Italia, una scelta personale basata su diverse motivazioni. Alcune persone decidono di aderire ad un partito politico per condividere principi e valori con altri membri, per sostenere un determinato programma politico oppure per avere un ruolo attivo nella vita politica del paese, altre possono aderire per ottenere benefici personali o per cercare opportunità di carriera, io sicuramente non mi sento parte di questa ultima categoria. La mia attività politica da sempre è stata svolta nell'interesse dei cittadini.

Ringrazio il Senatore Matera per avermi dato la possibilità e la responsabilità di contribuire alla strutturazione del partito in Valle del Titerno. La fiducia del Senatore, esponente del Governo nazionale è per me un motivo di orgoglio e assume un significato particolare, cioè il riconoscimento di avere sempre lavorato nell'esclusivo interesse delle comunità senza mai dare priorità ad aspirazioni personali o altri interessi”.

“Accogliamo Gianmichele Ciaburri nella famiglia sannita di Fratelli d’Italia - commenta il presidente provinciale di FdI Sannio sen. Domenico Matera - che avrà il compito di seguire le nostre attività politiche nel Titerno. Continuiamo a strutturarci sul territorio e allo stesso tempo siamo impegnati tutti i giorni per la campagna elettorale delle europee. La nostra comunità politica si arricchisce sempre di più”.

E ad Airola era entrato Giuseppe Stravino :"Le vicende politico-amministrative che ultimamente stanno gravemente danneggiando l'intera Comunità di Airola, mi hanno convinto ad intraprendere una nuova esperienza al fianco del Senatore Domenico Matera". Così il consigliere comunale di Airola Stravino nell'ufficializzare il personale "si" ai meloniani.

"Airola - insiste l'imprenditore caudino - ha bisogno di altro spessore, di altra rappresentatività, di altra dignità. Non può essere posta in stallo rispetto a tutti gli altri Comuni della Valle Caudina e della provincia di Benevento, ormai avanti anni luce. Infatti, nonostante il periodo favorevolissimo che ha visto finanziare, non certamente per meriti politici locali, opere pubbliche con il Pnrr, ebbene, nonostante la cascata di fondi europei, siamo l'unico paese che non è riuscito ancora a completare una sola opera finanziata. Cantieri fermi da anni, progettazioni inadeguate alle vere esigenze dei cittadini, disordine, manutenzione inesistente, strade colabrodo, erba incolta, periferie sporche, Centro storico abbandonato, piazza Annunziata ormai vecchia, calcinacci e residui di cantiere addossati al monumento vanvitelliano, abitazioni senza acqua, nonostante la presenza di un politico airolano nel Consiglio di Amministrazione dell'Eic, sicurezza pari a zero, telecamenre non funzionanti, bavaglio al Consiglio comunale con l'eliminazione della diretta streaming, inquinamento, crediti milionari da fitti non riscossi, tasse e tributi al massimo, una classe politica che per sole ambizioni personali salta da pali in frasche tra i più disparati colori politici, senza identità e dignità. Credo - ancora Stravino - sia arrivato il momento di contribuire ad un cambiamento radicale che possa riportare la nostra amata Airola nella posizione centrale che storicamente ha avuto in provincia di Benevento. Ritengo che, per capacità politico-amministrativa, ampiamente dimostrata negli anni e per competenze tecniche ed esperienza, il Senatore Matera rappresenti la massima espressione politica della nostro territorio.

Uomo determinato, capace, da sempre vicino alle esigenze dei cittadini, costituisce oggi una vera speranza per un futuro roseo e rassicurante. Con me, Fratelli d'Italia, entra in Consiglio comunale, partito di maggioranza in Italia, in ascesa continua, espressione della destra moderata più vicina alle imprese, al mondo del lavoro, alla Sanità alla sicurezza dei cittadini. Insieme al gruppo dirigente, al Senatore Matera, saremo attenti ad ogni istanza dei cittadini e, forti del nostro consenso, daremo voce al popolo, anche senza diretta streaming. Convinto che il vero cambiamento parti da qui, ringrazio il partito di Fratelli d'Italia, i suoi dirigenti, il Senatore Matera e la Presidente Giorgia Meloni per avermi accolto calorosamente creando nuove opportunità per Airola in prospettiva di un cambiamento virtuoso, progressivo e lungimirante a vantaggio dei cittadini e delle generazioni future.

"Un caloroso augurio di buon lavoro" al consigliere Stravino è venuri anche dal Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, architetto Paolo Riviezzo. Il medesimo, in particolare, ha voluto cogliere l'occasione per sottolineare il costante lavoro svolto dalla dirigenza cittadina in un'ottica di crescita del partito in città. "Sono certo - ha continuato il Segretario cittadino - che il consigliere Stravino saprà esprimere al meglio la linea politica del partito in Consiglio comunale, contribuendo, insieme a tutto il Direttivo cittadino, al Senatore Matera, agli elettori ed ai simpatizzanti a far crescere Fratelli d'Italia in un contesto locale che già ha dimostrato tanta attenzione nelle scorse elezioni politiche, contribuendo - la chiusura - alla elezione al Senato della Repubblica del Senatore Matera".