Lunedì il tradizionale pranzo di Natale nel carcere di Benevento Promosso dalla comunità di Sant'Egidio

Continua la tradizione del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nel carcere di Benevento. Quest’anno l’appuntamento è per Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 13. Al pranzo saranno presenti 83 detenuti tra i più poveri, secondo lo spirito della Comunità di Sant’Egidio, tra cui un folto gruppo di donne.

Tra gli invitati ci saranno, il vescovo di Benevento mons. Felice Accrocca, e il Sindaco Clemente Mastella.

E prevista una esibizione musicale per allietare gli ospiti.

Il pranzo verrà preparato dagli alunni dell’IPSAR Le Streghe con la collaborazione di Coldiretti Benevento, caffè Kimbo, La Guardiense, Vitigno Italia, Ferrarelle, Rem, Borrillo e Nardone.

Sarà un Natale per non dimenticare chi vive recluso, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza.