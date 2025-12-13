Castelvenere, il comune più "vitato" d’Italia celebra "il ringraziamento" Domani l'iniziativa patrocinata dal Comune retta dal sindaco Alessandro Di Santo

Saranno non pochi i mezzi agricoli che domani mattina daranno vita a Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, alle celebrazioni della 75.a “Giornata del Ringraziamento”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune retta dal sindaco Alessandro Di Santo, è stata organizzata dall’Associazione Viticoltori di Castelvenere in collaborazione con la Pro Loco.

Il programma prevede il raduno di tutti i mezzi agricoli (ore 8,45) presso l’area dell’ex Macello comunale. Alle ore 9,30 prenderà il via il corteo dei mezzi agricoli che si snoderà per le vie principali del paese che terminerà in piazza San Barbato dove si terrà la Santa Messa (ore 10,30) celebrata dal parroco don Mimmo De Santis.

A seguire ci sarà la benedizione dei lavoratori, dei mezzi e degli strumenti di lavoro e una degustazione dei prodotti tipici del territorio curata dal consigliere delegato all’Agricoltura Alfonso Scetta.