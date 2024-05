Benevento-Triestina: scopri il dato aggiornato della prevendita Il dato a poco più di 24 ore dalla messa in vendita dei biglietti

Procede a passo spedito la prevendita per il match tra Benevento e Triestina, valido per il ritorno degli ottavi di finale dei play off. Le due squadre giocheranno sabato al Vigorito dopo il pareggio del Nereo Rocco, con l'obiettivo di ottenere la qualificazione ai quarti di finale. A distanza di poco più di 24 ore dall'inizio della fase in cui è possibile acquistare i tagliandi, si contano 3376 emissioni da parte dei sostenitori di fede giallorossa. Al momento, sono 46 i biglietti acquistati per il settore ospiti.