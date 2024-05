Benevento, seduta a "mezzo servizio" Per molti solo lavoro in palestra, si è rivisto Benedetti. Differenziato per Terranova

(frasan) Allenamento a porte aperte all'Imbriani (ma la gente sugli spalti non era numerosa) sotto il primo sole cocente di maggio. Nessuna indicazione per chi volesse averne in vista della partita di ritorno contro la Triestina. La squadra è entrata in campo alle 17 (era attesa alle 16,15) e si è allenata per un'oretta. Ma il gruppo in campo non era poi così numeroso, visto che molti sono rimasti in palestra per svolgere un lavoro diverso. Da Improta a Lanini, da Talia a Nardi, fino a Simonetti. Sull'erba dell'Imbriani si è rivisto Emanuele Terranova: molti allunghi sotto gli occhi attenti del preparatore e poi anche qualche esercizio col pallone. Sta insomma decisamente meglio il difensore di Mazara, che spera di potersi mettere a disposizione al più presto della truppa giallorossa.

Si è rivisto in campo anche Benedetti, fermato per un problema al gemello mediale: anche l'esterno mancino sta bene e sembra utilizzabile per sabato.

Auteri non ha chiesto di caricare troppo ai suoi, un po' per il caldo improvviso, un po' per una condizione che ormai deve solo essere mantenuta. Amato Ciciretti ha svolto tutta la seduta, compreso la partitella finale, nel corso della quale ha segnato un bel gol in diagonale, pensate, di destro. Stessa considerazione per Meccariello che va considerato un giocatore completamente recuperato. Nel pomeriggio anche due belle realizzazioni di Marotta e un gol di Karic con un gran tiro da lontano. Presente anche Pinato, comprensibilmente col morale sotto i tacchi per le quattro giornate di squalifica che gli ha comminato il giudice sportivo. Complessivamente poca gente sugli spalti, ma la gente ha preferito passare ai botteghini per sottoscrivere il tagliando di ingresso per la partita di sabato, anziché assistere all'allenamento dei propri beniamini.