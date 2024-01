Baselice lancia manifestazione d’interesse per progetto "Turismo delle Radici" Iniziativa promossa dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Tajani

Il Comune di Baselice ha aderito al progetto “Turismo delle Radici” promosso dal MAECI (Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) su impulso dell'onorevole Antonio Tajani, impegnandosi alla costituzione del comitato temporaneo di scopo per il sostegno alle attività del progetto.

Il progetto si pone quale obiettivo la valorizzazione del grandissimo potenziale costituito dagli italiani all’estero e dai loro discendenti per la riscoperta dei paesi di origine dei nostri emigrati; l’idea è quella di offrire un’offerta turistica specifica strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che coniuga la proposta di beni e servizi offerti dal terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani nel mondo che, vale la pena ricordarlo, sono stimati in un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.

“L’amministrazione comunale – così il Sindaco Lucio Ferella – con grande entusiasmo e condivisione della visione del progetto Turismo delle Radici, ha raccolto con piacere l’invito dell’Onorevole Antonio Tajani, Vice Presidente e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il progetto è una grande occasione per scrivere una pagina importante per il nostro paese. Un’occasione di crescita, che pone al centro quel senso di appartenenza e di condivisione che “insieme” agli enti del Terzo Settore stiamo portando avanti già da tempo.

Per supportare il progetto abbiamo aperto una fase di adesione alla costituzione del Comitato Temporaneo di Scopo indirizzata proprio a tutti gli Enti del Terzo Settore che vogliono contribuire alla realizzazione di questo ambizioso progetto. Saranno accolti con particolare interesse i soggetti con esperienza nel settore turistico-culturale e con competenze specifiche nel coordinamento e gestione di eventi.”

Per aderire al Comitato Temporaneo di Scopo, il Comune di Baselice ha pubblicato all’albo la scheda di adesione che va consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria oppure inviarla via PEC all'indirizzo comune.baselice@asmepec.it, entro il 23 gennaio 2024.