Cerreto Sannita: Antonio Cappello il nuovo commissario cittadino di Forza Italia Lavorerà a stretto contatto con la segreteria provinciale del partito

Antonio Cappello è stato designato quale nuovo commissario cittadino di Forza Italia a Cerreto Sannita. In qualità di commissario cittadino, Cappello lavorerà a stretto contatto con la segreteria provinciale del partito guidata dall’onorevole Francesco Maria Rubano e con i suoi concittadini per promuovere gli ideali e gli obiettivi di Forza Italia, nonché per affrontare le sfide elettorali che si prospettano a stretto giro. Si ricorda infatti che alle ultime elezioni politiche Forza Italia a Cerreto Sannita è stato il primo partito della coalizione di centro-destra, con la certezza di migliorare ancora tale risultato alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.