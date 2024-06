Foiano di Val Fortore: stasera sul palco Michele Zarrillo L'evento programmato ieri è stato rinviato per maltempo

Rinviato a questa sera, 26 Giugno 2024, ore 22, il concerto di Michele Zarrillo che era previsto per ieri sera per chiudere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Eremita.

La scelta del Comitato di rinviare di un giorno lo spettacolo del noto artista è stata presa a causa delle incerte condizioni meteorologiche.

Michele Zarrillo sarà in Piazza San Giovanni stasera, con il tour “Cinque giorni da 30 anni” . Viaggio che lo sta portando in giro nelle principali città italiane per tutto il 2024, per festeggiare le tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare intere platee e generazioni.

Il live, gratuito, sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ce ne sono ancora pochi nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili.

Due ore di spettacolo in cui non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Un’occasione imperdibile per apprezzarne dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria).