Bucciano e Durazzano: finanziate importanti infrastrutture sportive Il senatore Matera ringrazia il ministro Abodi

"Questo Governo continua a dare dimostrazioni di vicinanza al territorio del Meridione ed a quello del Sannio. Ho ricevuto comunicazione da alcune ore rispetto al finanziamento di due interventi in provincia di Benevento per quel che riguarda le infrastrutture sportive". Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare il nuovo elenco dei beneficiari dell'avviso "Sport e Periferie 2023" che comprende anche i progetti presentati da Bucciano e Durazzano. A Bucciano arriveranno fondi per 700.000 euro che consentiranno di procedere al rifacimento della copertura della palestra comunale adiacente il polo scolastico di via Provinciale, ivi compresa la nuova struttura portante in acciaio calcolata nel rispetto dell'ultima normativa antisismica; A Durazzano disco verde, invece, anche in questo caso per 700.000 euro, al terreno di gioco in erba sintetica con l’ampliamento del campo di gioco per poter ospitare le gare della Figc fino alla serie D. Inoltre il progetto include anche la predisposizione di un impianto di illuminazione moderno ed a basso consumo energetico e una recinzione moderna nel rispetto delle ultime norme sulla sicurezza.

"Si tratta di un importante risultato al fine di fornire le Comunità di spazi moderni e funzionali utili alla pratica dello sport, risorsa preziosa per i nostri giovani - commenta il Senatore Matera - Ringrazio caldamente il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che solo qualche mese fa abbiamo avuto il piacere di accogliere a Bucciano, per l'attenzione mostrata alle nostre istanze".