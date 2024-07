Montesarchio tra i comuni più ricicloni della Campania Il sindaco Sandomenico: conferma lavoro dalla Sogesi e l'attenzione dei cittadini montesarchiesi

Montesarchio si conferma al top tra i comuni ricicloni. Ancora una volta primi in Campania per quel che riguarda i comuni con popolazione sopra i 5mila abitanti, con una percentuale di raccolta differenziata che cresce ancora, rispetto all'ultimo anno, passando dall'85,27 per cento all'86,3, migliorando dunque una performance già ottima.

“Un vanto – commenta il Sindaco Sandomenico – che conferma non solo il lavoro straordinario messo in campo dalla Sogesi, notoria eccellenza del settore, ma soprattutto l'attenzione dei cittadini montesarchiesi per l'ambiente e le tematiche ambientali.

Il mio ringraziamento, oltre alla Sogesi e a tutta la cittadinanza, va alla consigliera delegata all'Ambiente, Palma Viscione, per l'impegno e l'abnegazione di questi mesi nel suo settore di competenza.

Inoltre, rivestendo da un anno la carica di sindaco ho notato con grande piacere infatti quanto gli eventi e gli approfondimenti dedicati all'ambiente, dalla pulizia dei parchi alle giornate a tema nelle scuole coinvolgano e interessino in particolare le nuove generazioni: un dato molto positivo che fa ben sperare per il futuro e che si riverbera anche sugli ottimi risultati che riusciamo a raggiungere.

L'impegno è chiaramente quello di fare sempre meglio, riducendo sempre di più la percentuale di indifferenziata, aumentando la consapevolezza che l'ambiente è la nostra risorsa più preziosa”.