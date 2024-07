Telese Terme, intitolazione dei campi da tennis a Luigi Cannarsa L’impianto sportivo comunale, è stato di recente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione

Sabato 20 luglio prossimo a Telese Terme, alle ore 19, si svolgerà la cerimonia di intitolazione dei campi da tennis comunali al prof. Luigi Cannarsa.

L’impianto sportivo comunale, annesso al Parco delle Antiche Terme Jacobelli è stato di recente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il completamento delle strutture. Proprio durante l’inaugurazione dell’impianto rinnovato, il sindaco di Telese Giovanni Caporaso, annunciò la volontà di voler intitolare la struttura al prof. Cannarsa, ricordando il suo ruolo decisivo nell’attività di promozione e diffusione della pratica del tennis nella collettività telesina.

“La figura del prof. Cannarsa risulta un esempio importante per i giovani di Telese Terme – dichiara il sindaco Caporaso -. Ed è per questo che riteniamo opportuno imprimere nella memoria storica della Città di Telese Terme il ricordo di una personalità che si è sempre spesa per i giovani, per il tennis e per lo sport in generale. Invito tutti – conclude il sindaco – giovani e meno giovani, tennisti e sportivi, per condividere un bel momento, anche di aggregazione della nostra comunità”.

Alla cerimonia parteciperà l’avv. Mario Collarile, Delegato Provinciale CONI di Benevento, riconosciuto dai vertici federali il “Padre dei Regolamenti” della Federtennis per aver, tra l’altro, redatto nel 1982 il primo Regolamento di Giustizia Sportiva in Italia.