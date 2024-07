Caldo rovente: modificati gli orari dei lavoratori forestali Comunità montana Fortore, Spina: "Nostro dovere salvaguardare gli operatori"

In considerazione delle elevate temperature di questi giorni al di sopra della media, la Comunità Montana del Fortore, al fine di adottare misure idonee a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute degli operai forestali, ha modificato temporaneamente la fascia oraria giornaliera nella quale contenere la loro attività lavorativa. Per tale ragione, è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento del settore Agricoltura e Foreste, Pietro Giallonardo, di predisporre un ordine di servizio che contempli i nuovi orari di impiego degli operai, sia a tempo determinato che indeterminato. La fascia oraria individuata va dalle 6.30 alle 12.30, dal lunedì al sabato. “A tutela della salute dei nostri dipendenti - spiega il presidente Zaccaria Spina - ed in considerazione dell' ordinanza del presidente della Regione Campania , abbiamo disposto che gli OTD e gli OTI in forza all’ente montano prestino servizio unicamente nelle ore mattutine, a partire da domani 17 luglio, fino al 31 agosto. E’ difatti nostro dovere, in un periodo particolarmente afoso, preservare la salute e salvaguardare il benessere degli operai che vanno messi nella migliore condizione per svolgere le proprie mansioni a difesa del territorio”. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha inoltre approvato il progetto esecutivo per il servizio A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) per l’anno 2024, a far data dal prossimo 22 Luglio, mettendo in campo circa 23 unità lavorative per espletarlo. Quest’anno, tra il personale impegnato, sono stati inclusi anche tre DOS interni (Direttori Operazioni Spegnimento) con qualifica riconosciuta dalla Regione stessa. L'ordine di servizio del Rup è stato altresì comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria.